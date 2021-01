Le bourreau de Fiona connaît sa sanction: «Incompréhensible», s’insurge Sébastien De Jonge

Lorsqu'elle a été recueillie, Fiona ne pesait plus que sept kilos. Après avoir été prise en charge par Sans Collier, elle a repris des couleurs et est hors de danger. EdA

La justice a classé sans suite le dossier de maltraitance animale concernant une chienne de 5 ans à Wavre, en juin dernier. La sanction de la région wallonne ne plaît pas à Sébastien De Jonge, responsable du refuge qui lui a sauvé la vie.

Après avoir été classé sans suite par le parquet, le dossier de maltraitance animal concernant une chienne de 5 ans, retrouvée agonisante en juin dernier à Wavre, a été examiné par la Région wallonne, chargée de rendre une sanction administrative. Celle-ci a infligé au maltraitant une amende de 4 000 euros et l’interdiction provisoire de détenir des animaux.

Suite à cette décision, le responsable du refuge Sans Collier, Sébastien De Jonge, ne cache pas son mécontentement. Il juge la sanction bien trop légère.

- «L’auteur de ces maltraitances tgraves se voit infliger une amende de 4 000€, loin du plafond de 100 000€ prévu par la législation, s’indigne Sébastien De Jonge. Et en plus, il se voit interdire provisoirement la détention d’animaux mais dans dix ans, il pourra à nouveau en avoir, sans possibilité de contrôle par les autorités. Bien que la Ministre du Bien-être Animal Céline Tellier s’en réjouisse, cette décision déçoit profondément les défenseurs des animaux. Il est inaudible de ne pas prononcer une interdiction à vie de détention d’animaux au vu de la gravité des faits, de leur intentionnalité et du risque de récidive»

