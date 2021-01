Nouveau record de morts en 24 heures aux Etats-Unis

La pandémie ne faiblit pas aux Etats-Unis, où le pays a enregistré un nouveau record de décès en 24 heures pour la deuxième journée consécutive.

Quelque 3.865 décès dus au coronavirus y ont été recensés mercredi contre 3.775 la veille, selon les chiffres de l’université Johns Hopkins, qui font référence.

Le nombre de nouvelles infections s’élevait quant à lui à 253.145 mercredi. La valeur la plus élevée signalée jusqu’à présent remonte à samedi, avec 297.491 nouvelles infections en 24 heures.

Au total, plus de 21 millions de personnes ont été testées positives au Covid-19 aux Etats-Unis. Depuis le début de la pandémie, plus de 361.000 personnes sont décédées des suites de la maladie dans ce pays le plus endeuillé au monde.

Le site web de l’université Johns Hopkins est régulièrement mis à jour et affiche donc souvent des chiffres plus élevés que les statistiques officielles de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Mais il arrive que des données - le nombre d’infections et de décès - soient révisées ultérieurement.