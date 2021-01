Le ministre d’État Jaak Gabriels devant le tribunal en octobre

L’ancien bourgmestre de Bree et ministre d’État Jaak Gabriels comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Tongres les 7 et 14 octobre prochains pour répondre de faux en écriture, usage de faux, abus de confiance et détournement de fonds, a-t-on appris jeudi au cours de la séance d’introduction.

Trente-neuf autres personnes sont poursuivies dans cette affaire.

Un système de fausses facturations aurait été mis en place à partir de 2005 entre la ville de Bree, son CPAS et de sa régie communale autonome et une vingtaine de sociétés. Les factures concerneraient des frais d’imprimerie ou de publicités, mais des services auraient en fait été rendus à la section libérale locale et non à la Ville ou au CPAS. C’est via ce système de factures fictives que la section Open Vld de Bree, dénommée Verjonging, aurait reçu l’argent.

A la suite d’un signalement de l’actuelle bourgmestre Liesbeth Van der Auwera (CD&V) sur d’éventuelles fautes professionnelles commises en 2013, l’Office central pour la Répression de la Corruption (OCRC) de la police fédérale s’était rendu à plusieurs reprises à l’hôtel de ville de Bree ainsi qu’au domicile de MM. Gabriëls et De Ceulaer.

L’ancien bourgmestre et les autres prévenus avaient été renvoyés en correctionnelle en février dernier. Jaak Gabriels dément toujours toute fraude. «Personne n’est soupçonné de pots-de-vin ou de corruption. Il réfute avoir été au courant des faits et y avoir participé», a encore déclaré son avocat Me Pieter Helsen. M. Gabriels risque jusqu’à cinq ans de prison s’il est reconnu coupable.