L’usine gantoise de Volvo va assembler un second modèle électrique

Le constructeur automobile Volvo a décidé d’attribuer à son usine gantoise un deuxième modèle électrique. Une excellente nouvelle pour le site Volvo Cars qui assemble déjà le modèle à succès XC40 et emploie plus de 6.500 travailleurs, ce qui en fait le plus grand employeur industriel de Flandre orientale.

La production du nouveau modèle pourrait déjà démarrer cette année, l’objectif étant de tripler la production de voitures électriques d’ici 2022.

L’arrivée d’un nouveau modèle devrait permettre la création de quelque 300 équivalents temps plein supplémentaires à Gand.

L’usine gantoise tourne déjà depuis longtemps à plein régime. Elle assemble les XC40 destinées au marché mondial, à l’exception des marchés asiatiques desservis par une usine chinoise.