Les nouveaux cas de Covid-19 au plus haut depuis six mois en Chine

La Chine a fait état jeudi de 63 nouvelles contaminations au Covid-19 ces dernières 24 heures -- un record depuis juillet -- alors que les autorités s’efforçaient d’endiguer un foyer de coronavirus apparu dans la région limitrophe de Pékin.

Le pays, où le nouveau coronavirus a fait son apparition il y a un an, a largement éradiqué l’épidémie depuis le printemps grâce à de stricts contrôles des déplacements, au port du masque généralisé, aux mesures de confinement et aux applications de traçage pour téléphone portable.

Mais la Chine enregistre ces derniers jours des bilans en hausse -- même s’ils restent très loin des décomptes annoncés à l’étranger. La majorité des nouveaux cas rapportés jeudi l’ont été à Shijiazhuang, capitale de la province du Hebei, qui entoure Pékin (51 contaminations auxquelles s’ajoutent 69 cas asymptomatiques).

Tous les établissements scolaires ont été fermés dans la commune, dont le vaste territoire compte 11 millions d’habitants. Les principales autoroutes menant à Shijiazhuang, située à environ 300 kilomètres au sud de Pékin, ont été fermées et les autocars interurbains ont été arrêtés, pour empêcher le virus de se répandre à l’extérieur de la ville. Pour des raisons sanitaires, la principale gare de Shijiazhuang a été fermée et ne laissait plus entrer de voyageurs, selon la télévision publique CCTV.

La chaîne avait montré auparavant du personnel médical en tenue intégrale dans l’une des gares de Shijiazhuang, aux côtés de voyageurs. «J’ai fait un test [de dépistage] hier soir mais je n’ai pas encore les résultats. Sans cela, je ne peux pas quitter la ville», a expliqué une jeune femme interrogée par CCTV.

A en croire les chiffres officiels, la Chine a enregistré 4.634 décès et plus de 87.000 contaminations, dont la très grande majorité à Wuhan (centre), depuis le début de l’épidémie.