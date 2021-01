L’administration Trump accorde des concessions de forages dans une zone protégée en Alaska

Le gouvernement de Donald Trump, se pressant avant l’arrivée au pouvoir de Joe Biden, a accordé mercredi onze concessions pour des forages pétroliers et gaziers dans le refuge national de la faune arctique, en Alaska, où vivent des ours polaires et des caribous.

Les grandes sociétés pétrolières se sont toutefois tenues à l’écart de l’appel d’offres proposant d’exploiter des parcelles de la plus grande zone naturelle protégée du pays.

L’agence gouvernementale Alaska Industrial Development and Export Authority était la seule candidate pour la majorité des concessions et en a récupéré neuf, selon une vidéo retransmettant en direct le processus.

Deux concessions ont été décrochées par des petites entreprises.

L’Etat avait reçu au total 16 offres, dont 3 ont été rejetées, pour 12 parcelles sur les 22 proposées.

Cela fait une trentaine d’années que les compagnies pétrolières et dirigeants de l’Alaska poussent pour exploiter les ressources de ce refuge national, créer des emplois et générer des revenus pour l’Etat.

Conformément à un texte voté fin 2017 par le Congrès américain, le ministère de l’Intérieur avait approuvé en août un programme ouvrant la voie à des forages sur cette zone côtière longeant l’océan Arctique, portant au total sur 6.500 kilomètres carrés.

Les onze concessions accordées mercredi, qui couvrent environ 2.430 kilomètres carré, ont rapporté environ 14 millions de dollars.

C’est «bien en dessous des 1,8 milliard de dollars de revenus promis par les défenseurs des forages» en 2017, a réagi l’association de protection de l’environnement Alaska Wilderness League, en qualifiant l’appel d’offre «d’échec monumental» pour l’administration Trump.

«Nous pensons que les tribunaux jugeront que le programme de forage du refuge arctique de l’administration Trump est illégal», a ajouté l’organisation en assurant qu’elle continuerait à lutter contre les forages.

Les concessions proposées par l’Etat sont dans une zone éloignée de toute infrastructure d’ampleur et l’exploitation de pétrole et de gaz pourrait s’y révéler coûteuse.

Plusieurs grandes banques américaines, comme Goldman Sachs ou Wells Fargo, ont par ailleurs indiqué qu’elles refuseraient de financer les forages pétroliers dans l’Arctique.

Le dossier va désormais atterrir sur le bureau du président élu Joe Biden, qui avait assuré qu’il prendrait des mesures pour garantir de façon permanente la protection du refuge dès son premier jour dans le Bureau ovale, le 20 janvier.

Il a aussi prévu d’interdire les nouveaux permis de forage de pétrole et de gaz sur les terres appartenant à l’Etat ainsi qu’en pleine mer.