Record de production d’énergies renouvelables en Belgique en 2020

Avec 18,6% de la production énergétique fournie par les capacités éoliennes terrestres et en mer accompagnées du photovoltaïque, le mix énergétique belge enregistre en 2020 la plus grande portion jamais atteinte par le renouvelable, selon Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité belge.

Le record de production renouvelable belge en 2020 représente une progression de 31% pour l’éolien et le photovoltaïque.

Les raisons évoquées par Elia sont multiples. D’abord, les conditions météorologiques, chaudes et venteuses, ont été particulièrement favorables au renouvelable. Ensuite, les prix historiquement bas sur les marchés de court terme d’électricité, entraînés par la pandémie mondiale, ont également apporté leur pierre à l’édifice. Mais surtout, Elia note que de nombreux projets renouvelables ont abouti, permettant la mise en service de plusieurs capacités de production additionnelles l’an dernier. Plus précisément, les capacités renouvelables installées ont grimpé de 3.796 MW fin 2019 à 4.670 MW fin 2020 pour l’éolien et de 3.887 MW fin 2019 à 4.788 MW fin 2020 pour le photovoltaïque.

En parallèle, Elia note une diminution de la production nucléaire, de 48,8% en 2019 à 39,1% en 2020. La part de la production nucléaire reste cependant largement supérieure à celle de l’année 2018 (31,2%), qui avait été marquée par une indisponibilité importante de plusieurs réacteurs.

La production des centrales à gaz, elle, est restée stable.

En outre, l’année 2020 a été pratiquement neutre en termes d’importation nette annuelle. La Belgique a été très légèrement exportatrice nette en 2020, note Elia.

Plusieurs records ont été battus l’an dernier en matière de renouvelable. Le record de production absolue des énergies renouvelables en Belgique a été établi le 11 mai 2020 à midi: 3.196 MW ont alors été produits à partir de l’éolien combinés à 2.628 MW issus du solaire, pour un total de production de 5.824 MW.

Le 26 décembre 2020, vers 21h, 3,8 GW ont été générés uniquement à partir de l’éolien en Belgique, ce qui constitue un nouveau record.

Enfin, un nouveau record mensuel de production solaire a été atteint en mai 2020 avec 683 GWh. L’ancien record était de 504 GWh et remontait à juin 2019.

Par ailleurs, la consommation d’électricité a reculé de près de 7% en 2020 par rapport à la moyenne des cinq dernières années et s’est élevée à 81 TWh. Ici, en plus des effets de la crise sanitaire, les records de température enregistrés sur le territoire peuvent expliquer ce recul. Au plus fort du confinement, lors de la première vague, la diminution de consommation par rapport à une situation normale a atteint jusqu’à 25% à certains moments de la journée.

Les centrales nucléaires disponibles deux jours sur trois en 2020

En 2020, les sept réacteurs nucléaires belges ont été opérationnels pour la production d’électricité pendant 62,3% du temps, rapporte Le Soir jeudi. Le relevé des jours d’activité et d’arrêt réalisé par le quotidien révèle que les centrales ont été disponibles deux jours sur trois au cours de l’année passée.

Les réacteurs de Doel 1 et 2 et Tihange 1 ont été à l’arrêt durant de longs mois dans le cadre de la prolongation de leur durée de vie. Au moins quatre réacteurs ont néanmoins tourné ensemble pendant quasi toute l’année. Il n’y a eu toutefois qu’un stop non programmé.

Le Soir qualifie le bulletin «en demi-teinte» en ce qui concerne la disponibilité des centrales nucléaires: si les réacteur ont été opérationnels pendant 62,3% du temps, c’est moins bien qu’en 2019 (77,8%), mais mieux qu’en 2018 (50,5%).

Les critères internationaux de disponibilité des réacteurs nucléaires se situent autour de 80%.