Le Québec annonce un couvre-feu nocturne face à la pandémie

Le Premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé mercredi l’imposition d’un couvre-feu nocturne dans cette province afin d’enrayer la seconde vague de coronavirus, une mesure inédite au Canada.

Ce couvre-feu, d’une durée de quatre semaines jusqu’au 8 février, s’appliquera à partir de samedi et sera en vigueur entre 20H00 et 05H00 du matin, a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse.

«On demande aux policiers de faire respecter les consignes», a dit M. Legault, précisant que les contrevenants s’exposeront à des amendes de 1.000 à 6.000 dollars canadiens (640 à 3.838 euros).

«On est dans une course contre la montre. En ce moment, le virus va plus vite que nous et pour le ralentir, on a besoin d’un traitement choc», avait tweeté le Premier ministre québécois juste avant sa conférence de presse. De nouveaux secteurs d’activité économique seront reconfinés, a-t-il également annoncé.

La province francophone de 8,5 millions d’habitants, la plus touchée par la pandémie, devient la première au Canada à imposer un couvre-feu, une mesure sans précédent à cette échelle depuis l’épidémie de grippe espagnole au siècle dernier, selon les historiens.

Le Québec a fait état mercredi de 2.641 nouveaux cas de coronavirus et 47 décès supplémentaires. La province, qui recense plus de la moitié des quelque 16.000 morts du virus au Canada, avait été placée en confinement pendant presque deux mois au printemps, avec la fermeture notamment des écoles.

La deuxième vague de la pandémie s’est accélérée au Canada, pays de 38 millions d’habitants, depuis début décembre et le pays recensait mercredi plus de 624.000 cas et 16.000 morts.