VIDÉO | La Juventus inflige sa 1re défaite de la saison à l’AC Milan en championnat

La Juventus s’est imposée 1-3 sur la pelouse de l’AC Milan dans le choc de la 16e journée du championnat d’Italie ce mercredi. Les Turinois sont les premiers à faire tomber le club milanais cette saison en Serie A.

Privé notamment d’Alexis Saelemaekers et Zlatan Ibrahimovic, l’AC Milan se retrouvait mené au score après le but d’ouverture de Chiesa (18e). Les Milanais rétablissaient ensuite l’égalité en fin de première période via Calabria (41e).

💫 | Paulo Dybala avec un superbe assist pour Federico Chiesa ! 🇮🇹💥#MilanJuve pic.twitter.com/pRyzoBGQ8i — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 6, 2021

Déjà servi par Dybala sur le but d’ouverture, Chiesa profitait d’une nouvelle offrande de l’Argentin pour redonner l’avantage à la Juventus (62e). La Vieille Dame assurait finalement sa victoire grâce à un but de McKennie (76e) pour infliger une première défaite aux Rossoneri cette saison en championnat.

Au classement, la Juventus grimpe à la quatrième place avec 30 points et ne compte plus que sept points de retard et un match de moins que l’AC Milan qui reste leader avec 37 points.