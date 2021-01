VIDÉO | De Bruyne et City gagnent le derby de Manchester et rejoignent Tottenham en finale de la Coupe de la Ligue

Manchester City affrontera Tottenham en finale de la Coupe de la Ligue anglaise de football après sa victoire dans le derby à Manchester United mercredi soir. Titulaire, Kevin De Bruyne a joué l’intégralité de la rencontre.

Dans une rencontre qui a débuté avec une minute de silence en hommage à Colin Bell, icône de Manchester City décédé mardi, Kevin De Bruyne passait à deux doigts d’ouvrir le score mais sa frappe heurtait le montant (13e).

🚀 | Kevin De Bruyne n'est pas passé loin d'un but incroyable ! 😱#CarabaoCup pic.twitter.com/nx2NPO8U8w — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 6, 2021

La suite de la première période était équilibrée et le score restait vierge au repos. Après la pause, les Cityzens ouvraient le score via John Stones, à la réception d’un coup franc de Phil Foden (50e). Les troupes de Pep Guardiola doublaient ensuite leur avance via Fernandinho (83e) pour se qualifier pour la finale.

🚀 | Fernandinho envoie Manchester City en finale de le Carabao Cup ! 🇧🇷#CarabaoCup pic.twitter.com/Uz4MKC11gb — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 6, 2021

En finale, Manchester City affrontera Tottenham, vainqueur 2-0 de Brentford mardi soir, le 25 avril à Wembley.