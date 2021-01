Coronavirus: les remontées mécaniques ne rouvriront pas jeudi sur les pistes de ski françaises

Les remontées mécaniques ne rouvriront pas jeudi en France comme cela avait été initialement envisagé, a indiqué mercredi à l’AFP le secrétaire d’État chargé du Tourisme Jean-Baptiste Lemoyne, invoquant «un palier plutôt ascendant en termes de nouveaux cas (de Covid-19) et de réanimations».

«Le gouvernement est bien conscient qu’il y a un besoin de visibilité pour le secteur de la montagne et on s’attache à leur donner le plus vite possible cette visibilité pour la suite de la saison», a ajouté le secrétaire d’EÉat, précisant toutefois qu’aucune nouvelle date ne devrait être fixée avant une réunion d’un Conseil de défense de la semaine prochaine.