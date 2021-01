Fabien Pinckaers (Odoo) désigné Manager de l’année 2020

Fabien Pinckaers, fondateur et CEO d’Odoo, a été désigné mercredi soir Manager francophone de l’année 2020 par le magazine Trends, lors d’une cérémonie sans public retransmise par la chaîne économique Canal Z et la plate-forme Auvio (RTBF). Trente-sixième lauréat du prix, il succède à Yvan Verougstraete de Medi-Market.

Fabien Pinckaers a reçu son prix des mains du Premier ministre Alexander De Croo.

Odoo, scale-up wallonne de plus de 1.000 travailleurs, propose des logiciels de gestion pour les PME et des outils qui sont désormais utilisés par presque 6,5 millions d’utilisateurs, soit deux de plus qu’il y a un an.

Quatre autres nommés -–sur les dix dirigeants présélectionnés -–avaient été plébiscités par le public: Brigitte Malou (Grottes de Han), Philippe Lallemand (Ethias), Giles Daoust (Daoust) et Philippe de Moerloose (SDA).

«Notre rôle est de récompenser le meilleur capitaine de navire, celui qui doit amener son équipage à bon port que la mer soit calme ou houleuse», a résumé le président du jury Jean Eylenbosch, au sujet de cette édition forcément particulière.

«Fabien Pinckaers est une personnalité qui agit avec détermination, nourrie par l’esprit d’entreprendre, qui s’est jeté seul à l’eau il y a 20 ans et qui est aujoud’hui à la tête d’un paquebot de plus de 1.000 personnes», a commenté M. Eylenbosch.

Coté néerlandophone, c’est le CEO de Soudal, Dirk Coorevits, qui a été récompensé.