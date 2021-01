Ils fumaient la chicha à 5 dans un café de Schaerbeek: la police saisit 75kg de tabac

La zone de police de Bruxelles Nord a mis fin à ce qu’elle qualifie de «lockdown party» dans un bar à chichas de la place des Bienfaiteurs à Schaerbeek. Des riverains, incommodés par l’odeur, avaient appelé. 5 personnes ont été verbalisées.

La zone de police de Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) a mis fin à une «lockdown party» ce 5 janvier vers 21h. Ce sont plusieurs plaintes de riverains qui ont alerté les forces de l’ordre concernant «des nuisances causées par l’odeur de la chicha».

Une patrouille s’est donc rendue sur la place des Bienfaiteurs à Schaerbeek. 5 personnes s’étaient rassemblées: «ils avaient fumé la chicha et consommé des boissons. 2 des 5 personnes étaient les gérants du débit de boissons. Quasi aucune personne ne portait de masque et la distance sociale n’était pas respectée. Toutes les personnes ont été identifiées et ont reçu un PV-Covid».

La police a saisi tout le matériel de chicha, d’une valeur approximative de 6.000€: 75kg de tabac, 65 pipes à eau et 252 kg de charbon.