Plus de cinquante figures pro-démocratie arrêtées ce mercredi à Hong Kong. Et Jack Ma, le patron du géant Alibaba, l’Amazon chinois, qui a disparu de la scène publique: que se passe-t-il en Chine? La répression s’y intensifie-t-elle? Et comment l’Europe y réagit-elle, qui vient de signer un accord commercial ambitieux avec l’Empire du Milieu?