Génie du football, personnalité attachante, simple et drôle, Eden Hazard fête ses 30 ans ce jeudi. L’occasion de revenir, en 30 moments forts, sur la vie et la carrière de celui qui est peut-être le joueur le plus talentueux de l’histoire du football belge. Souvenirs, records, anecdotes. Joyeux anniversaire, Eden!