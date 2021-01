Intérêts nationaux?

Très critique sur un «accord-cadre qui reste à compléter» entre l’Europe et la Chine, Thierry Kellner ne lui trouve de mérite «que s’il s’agit d’une espèce de pari, où on remet en avant un certain type d’engagement, et où on manifeste une forme d’ouverture de l’Europe, pas forcément alignée sur les États-Unis. À condition qu’il y ait des réponses positives de la partie adverse, ce qui n’est pas le cas». L’accord pourrait aussi répondre «à l’attente interne de certains pays, comme l’Allemagne». Et reprendre un air mercantile, nettement moins positif.