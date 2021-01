La moitié de touristes en moins en Belgique sur les neuf premiers mois de l’année

Le nombre de nuitées touristiques a diminué de moitié durant les neuf premiers mois de 2020 en Belgique. Les hôtels et les auberges de jeunesse accusent la baisse la plus importante, selon les derniers chiffres du bureau statistique belge Statbel publiés mercredi.

De janvier à septembre 2020, Statbel comptabilise 6,5 millions d’arrivées touristiques, soit la moitié de ce qui avait été enregistré pour la même période en 2019 (13,7 millions).

Le nombre total de nuitées a lui aussi logiquement baissé de moitié sur les trois premiers trimestres, passant de 33,4 millions en 2019 à près de 17,8 millions l’an dernier.

Tous les types d’hébergements sont touchés, mais les hôtels accusent le coup le plus dur (de 15,6 à 6,6 millions de nuitées).

Toutefois, certains logements ont bien tourné pendant l’été, en particulier les campings, les maisons de vacances et les appartements, où l’on peut davantage respecter les bulles sociales.

En septembre 2020 plus précisément, le nombre de nuitées dans les différents hébergements du pays s’élevait à 2,33 millions, soit 35% de moins par rapport à septembre 2019. On a dénombré 1 611 437 nuitées en Région flamande (-29% ), 615 662 en Région wallonne (-12% ) et 106 444 à Bruxelles (-83% ), la crise du Covid-19 s’y faisant ressentir de manière différente.

Les hôtels mais aussi les auberges de jeunesse ont particulièrement souffert en septembre, baissant respectivement de 53% et 75% par rapport au même mois de 2019. Tous les campings belges ont en revanche connu à nouveau une hausse du nombre de nuitées (+17% ) ainsi que les hébergements touristiques et de courte durée (+31% ).