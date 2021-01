Bain de foule polémique: Miss France se défend, le centre commercial s’excuse

Face à la polémique du bain de foule en pleine crise sanitaire, la nouvelle Miss France Amandine Petit a répliqué sur le plateau de Quotidien, tandis que le centre commercial a fait son mea culpa.

C’est décidément un début de règne compliqué pour Miss France 2021. Après les tweets antisémites visant sa 1re dauphine et des accusations de favoritisme, Amandine Petit s’est retrouvée, bien malgré elle, dans une polémique pour sa première sortie officielle.

Le week-end dernier, sa venue dans un centre commercial de Moselle, où les mesures sanitaires venaient d’être renforcées, a provoqué un bain de foule qui a pris de court les organisateurs.

Les images de personnes entassées, sans aucune distanciation sociale, ont été massivement partagées sur les réseaux sociaux, au point de susciter la colère de certains internautes, politiciens locaux et autres personnalités, comme Arnaud Tsamère.

Et pendant ce temps les théâtres sont toujours fermés.

2021 tu me régales déjà. pic.twitter.com/1n5KWxPJee — Arnaud Tsamere (@tsamere) January 3, 2021

Invitée sur le plateau de Quotidien, la jeune femme a tenu à apporter sa version des faits. «J’ai été invitée à cet événement, qui n’était pas organisé par le comité Miss France. L’organisation lorraine ne s’attendait peut-être pas à une telle foule. On n’avait pas de public à Miss France et le public était content de venir. Pour l’organisation, je n’avais pas la mainmise là-dessus. On a respecté le plus possible les gestes barrières: la sécurité était présente, on avait les autorisations, j’avais un plexiglas et je portais un masque», s’est défendue la nouvelle reine de beauté française, qui a avoué avoir été «débordée» par les événements.

Le centre commercial se justifie et s’excuse

De son côté, le centre commercial lorrain a réagi par le biais d’un communiqué. Après avoir assuré que l’événement avait été organisé dans «le strict respect des gestes barrières et des règles sanitaires», le directeur du shopping center a avoué que «le succès de la rencontre avait engendré un manque de respect des distanciations physiques que la direction du centre n’a pu maîtriser, malgré un doublement des effectifs de sécurité.»

La direction de l’établissement a donc promis de ne plus organiser de manifestation d’une telle ampleur «tant que la situation sanitaire ne serait pas revenue à la normale» et a présenté ses excuses «aux autorités sanitaires et au personnel de santé, ainsi qu’à toutes les personnes heurtées par cet événement»