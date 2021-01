Mini-Europe restera sur le plateau du Heysel: un accord est tombé

Un accord a été trouvé pour maintenir Mini-Europe sur le plateau du Heysel. Le deal est signé entre Brussels Expo, le consortium des promoteurs du projet Neo et l’exploitant du parc. L’idée est de faire du Heysel une «offre de loisir unique».

On apprend ce mercredi 6 janvier 2021 qu’un accord a été trouvé entre Mini-Europe, le consortium de promoteurs Europea (Unibail-Rodamco-Westfield) du projet immobilier Neo et Brussels Expo (ASBL de la Ville de Bruxelles chargée de l’exploitation des palais) pour maintenir Mini-Europe sur le plateau du Heysel.

Selon le communiqué répercuté ce 6 janvier, l’accord est intervenu «la semaine dernière». Cet accord prévoit de «prolonger l’exploitation de Mini-Europe jusqu’à son intégration au sein du projet NEO-Europea». Les signataires insistent: «Cette intégration est confirmée». Dans le même temps, «la convention entre Brussels Expo et Mini-Europe a été prolongée, permettant ainsi à Mini-Europe de poursuivre et développer son exploitation».

Les signataires du deal se félicitent de l’intégration de l’historique parc miniature au projet Neo. «Elle vient constituer une offre de loisir unique par sa taille et son ambition». Mini-Europe voisinera en effet un complexe de cinéma Kinepolis rénové (21 écrans et 4000 places), le parc d’attractions indoor Spirouland (opéré par la Compagnie des Alpes qui gère aussi Parc Astérix, Futuroscope ou Musée Grévin) et la Cité des Enfants, «futur lieu de découverte ludo-pédagogique».

