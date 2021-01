Le chef français Albert Roux, qui officiait sur la scène londonienne, décède à 85 ans

Le chef français Albert Roux, qui officiait sur la scène gastronomique londonienne, est décédé à l’âge de 85 ans, a annoncé sa famille ce lundi.

Albert Roux a été «malade pendant un certain temps» et est décédé ce lundi, indique un porte-parole par communiqué à l’agence de presse allemande DPA, sans préciser la cause du décès

Le chef est reconnu pour avoir, avec son frère Michel, entamé une révolution de la cuisine à Londres en ouvrant le restaurant «Le Gavroche», en 1967, devenu le premier trois étoiles au guide Michelin au Royaume-Uni.

Michel Roux est, lui, décédé en mars dernier à l’âge de 78 ans des suites d’une longue bataille contre une affection pulmonaire.

Michel Jr, le fils d’Albert Roux, a affirmé que l’amour de son père pour la vie et sa passion pour rendre les gens heureux grâce à sa cuisine manqueront énormément.

«Il a été le mentor de tant de personnes dans l’industrie hôtelière, et une véritable source d’inspiration pour les apprentis chefs, moi y compris», a-t-il ajouté.