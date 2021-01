Fréquentation en hausse de 36% pour le réseau Vhello

Le réseau points-noeuds du Coeur du Hainaut a connu un net gain de fréquentation et d’intérêt de 2019 à 2020.

2020 a été l’année où les Wallons ont découvert les plaisirs de la sortie à vélo, à la faveur du confinement. Les vélocistes en ont profité, mais aussi certaines infrastructures touristiques orientées mobilité douce.

C’est le cas du réseau Vhello, soit un réseau balisé de 800 kilomètres couvrant les bassins de Mons-Borinage et du Centre, mis en service durant l’été 2019 et qui vise à encourager le tourisme à vélo.

RELIRE | Notre test du réseau Vhello (2019)

Après un an et demi d’existence, les partenaires du réseau se réjouissent d’indicateurs au vert à tous les niveaux.

Concernant la fréquentation du réseau tout d’abord, une analyse réalisée par la société Traject montre une nette augmentation de celle-ci, de 32,6% entre l’été 2019 et l’été 2020. La fréquentation de certains lieux du territoire a même doublé, parfois triplé en l’espace d’un an. Ce sont surtout les chemins en site propre, comme les tronçons du RAVeL, qui sont les plus plébiscités par les cyclistes.

Au niveau de la location de vélos, elle est en hausse dans les deux Maisons du Tourisme, où près de 360 vélos ont été loués durant l’été. Du côté de Centrissime à La Louvière, on a ressenti cette augmentation tout au long de l’année, malgré la fermeture des sites touristiques suite à la crise sanitaire.

Visibilité accrue sur internet

Sur le terrain numérique, Vhello gagne aussi en notoriété: le nombre d’abonnés de sa page Facebook a explosé, avec une hausse de 233% en 7 mois.

«Cette hausse est due à une combinaison entre une bonne activité sur la page, stimulée par des publications sponsorisées, et un attrait grandissant pour le vélo durant la crise sanitaire», expliquent les responsables de Vhello, précisant que leurs publications ont été vues près d’1,9 million de fois durant cette période.

Le site internet vhello.be est également plébiscité: le planificateur permettant de créer des balades sur mesure révèle 7 457 itinéraires planifiés sur les 24 communes incluses dans le réseau, sachant que d’autres outils sur d’autres sites existent également. Le nombre de pages vues est également en «hausse significative».

Le réseau s’agrandit

En 2021, le réseau Vhello entend continuer à se développer: des travaux sont prévus sur le réseau dans le courant de ce premier quadrimestre afin de permettre d’agrandir l’offre cyclable de 200 km, ce qui offrira un total de plus de 1000 km de circuits aux cyclotouristes. La fin des travaux est prévue pour le printemps 2021, les usagers seront avertis des différentes perturbations via les réseaux sociaux et le site internet.

Dans la foulée, de nouvelles cartes reprenant les changements seront éditées et disponibles dans le courant de l’année.

Pour rappel, le projet est financé à hauteur de 1 500 000€ sur 4 ans par deux appels à projets supracommunaux proposés par la Province du Hainaut en 2017 et en 2019. Il est coordonné par un ensemble de partenaires: la Maison du tourisme de la Région de Mons, la Maison du Tourisme du Pays du Centre, l’intercommunale IDEA – Coeur du Hainaut, Hainaut Tourisme ASBL et la Fondation Mons 2025.