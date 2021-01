Un centre de vaccination au Heysel, un autre dans le centre de Bruxelles: «Je ne sais pas vacciner sans vaccin»

À Bruxelles, un centre de vaccination ouvrira au Heysel en mars. Un autre est prévu dans le centre, de même que dans des lieux décentralisés. C’est ce qu’assure le Ministre de la Santé Alain Maron, qui insiste: «on vaccine le plus vite possible».

«Il faut être très clair: nous vaccinons aussi vite que possible».

C’est ce qu’assure le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Écolo), ce 5 janvier au soir au micro de Fabrice Grosfilley pour BX1. «Personne ne veut continuer dans les restrictions de liberté et les fermetures pendant des mois et des mois. Et c’est vrai que l’arme la plus redoutable, c’est bel et bien le vaccin».

Nous avons besoin des deux doses pour être sûr de ne pas vacciner à moitié. Je suis donc très chaud pour accélérer le tempo, mais dans les meilleures conditions

Ce mercredi matin, Alain Maron a ensuite annoncé au même Grosfilley, mais cette fois sur BelRTL, qu’un centre de vaccination ouvrira au Heysel en mars. Un autre est prévu dans le centre de Bruxelles, de même que dans des lieux décentralisés. «Mais je ne sais pas vacciner sans vaccins», explique l’Écolo, qui attend que les industriels de la pharmacie fournissent les doses adéquates. Pas question non plus de ponctionner dans les doses réservées pour les rappels. «Nous avons besoin des deux doses pour être sûr de ne pas vacciner à moitié. Je suis donc très chaud pour accélérer le tempo, mais dans les meilleures conditions de sécurité possible», promet Maron, qui promet que les Régions vaccineront au même rythme.

Les chiffres de la pandémie étant en baisse en Belgique, il est primordial de gérer le retour des voyageurs

? 250 agents de call-center veillent au respect des mesures: quarantaine & test PCR

? 44 personnes sont présentes sur le terrain pour contrôler & faciliter la quarantaine pic.twitter.com/xhtnxNRmFh — Alain Maron ???? (@alainmaron) January 6, 2021

La vaccination commence à Bruxelles dans les maisons de repos pour leurs résidents. «D’ici la fin janvier, l’ensemble des résidents seront vaccinés, comme le personnel de soin». 500 personnes ont été vaccinées à Bruxelles ce 5 janvier et 12.000 le seront d’ici trois semaines. «Ça correspond à 90% des résidents», évalue Maron. Suivront ainsi 7000 membres du personnel de soin. Courant février ou début mars, «on commencera dans les hôpitaux».

Aussi, la phase 1B de la vaccination, durant laquelle les plus de 65 ans et une partie des personnes à risques auront notamment accès au vaccin dans le grand public, devrait débuter «dès avril», estime Maron. Dans ce cadre, «on ouvrira des grands centres dont un au Heysel et un autre dans l’hypercentre. On a travaillé à reconvertir un certain nombre de centres de tests en centres de tests et de vaccination. Et on va travailler avec les communes pour d’autres espaces encore plus décentralisés, des plus petits centres où les personnes qui se déplacent plus difficilement pourront se rendre.»

On ouvrira des grands centres. On a travaillé à reconvertir des centres de tests pour la vaccination. Et on va travailler avec les communes pour décentraliser

On ne sait toujours pas, par contre, comment cette vaccination sera proposée au public. «On pourra convoquer les gens ou leur demander de s’inscrire sur un site, comme c’est le cas pour les tests», a poursuivi Alain Maron.

Le Ministre rappelle que l’accélération est dépendante des industriels Pfizer et Moderna. «Le vaccin Moderna est prévu seulement au mois de mars. S’il arrive plus tôt, on l’utilisera plus tôt. La Belgique a commandé 2 millions de doses Moderna pour l’année 2021». Impossible de fixer un calendrier. «Avec Pfizer, le rythme de livraison a changé à trois reprises. On doit s’adapter en permanence. On doit à tout moment changer le rythme de vaccination en fonction des arrivages».