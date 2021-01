Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

3 articles épinglés par la rédaction

1. Coronavirus: plus de 2.100 patients encore hospitalisés, dont 430 en soins intensifs

Bien que les chiffres liés à la propagation du SARS-CoV-2 poursuivent leur baisse, le virus reste encore bien présent en Belgique, ressort-il des données de Sciensano communiquées ce mercredi matin. +LIRE ICI

2. Ce qu’il faut savoir du variant britannique

Angleterre et Écosse se reconfinent. Le variant britannique est pointé du doigt. Comment détecter sa présence en Belgique? Les personnes qui ont été infectées et celles qui ont reçu le vaccin sont-elles protégées? On fait le point avec Sophie Lucas, immunologue et présidente de l’Institut de Duve de l’UCLouvain.+ LIRE ICI

3. Coronavirus: un manque de clarté dénoncé quant à l’usage de drones par la police

L’organe de contrôle de l’information policière (COC) déplore le manque de clarté quant à l’usage de drones, rapporte «La Libre Belgique» ce mercredi citant un rapport de visite et de surveillance publié hier mardi. + LIRE ICI