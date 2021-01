Explosion rue Léopold à Liège: un calendrier a été fixé

L'affaire sera examinée par la cour durant la dernière quinzaine du mois de mars prochain.

Ce mercredi matin, la 6e chambre de la cour d'appel de Liège a introduit le dossier concernant l'explosion de Liège qui a coûté la vie à quatorze personnes et blessé dix-neuf personnes dans la nuit du 27 janvier 2010.

Les magistrats ont fixé les dates des audiences, des échanges de conclusions et les plaidoiries. Les audiences se tiendront entre le 16 et au moins le 24 mars prochain. La cour a également prévu deux autres journées si les débats devaient déborder.

L'introduction de ce dossier intervient moins de deux mois après l'appel introduit par l'assureur Ethias contre la décision rendue le 15 octobre dernier par le tribunal correctionnel de Liège.

Dans sa décision, le tribunal correctionnel de Liège a prononcé une peine de 14 mois de prison avec sursis d'une durée de 3 ans pour la moitié à l'encontre du propriétaire de l'immeuble numéro 18 de la rue Léopold à Liège qui a explosé dans la nuit du 27 janvier 2010. Le tribunal a acquitté l'agent technique et la responsable du Service de Sécurité et de Salubrité Publique, le SSSP, de la ville de Liège. L'intercommunale d'incendie de Liège et environs (IILE) a bénéficié de la suspension du prononcé.

Pour rappel, dans la nuit du 26 au 27 janvier 2010, une explosion a provoqué la mort de quatorze personnes et des blessures à dix-neuf personnes.