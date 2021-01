Combien de supporters dans les stades de l’Euro 2020?

Selon le quotidien britannique DailyMail, l’UEFA travaille sur différents scénarios pour l’accueil des supporters à l’occasion de l’Euro 2020, reporté à cause de la crise du coronavirus.

Douze villes hôtes accueilleront, du 11 juin 2021 au 11 juillet 2021, les rencontres de l’Euro 2020. À l’heure actuelle, elles sont toutes sous le régime du confinement ou appliquent un couvre-feu à cause de la situation sanitaire.

L’UEFA, organisatrice de l’événement, leur a demandé de leur fournir un plan détaillé sur l’accueil des supporters pour le mois prochain.

Si la volonté est que l’Euro 2020 se tienne normalement, devant le plus de supporters possible, celui-ci devrait être une combinaison de matches à huis clos et de matches avec fans.

Une décision devrait être prise au début du mois de mars.

Rappelons que les Diables rouges, versés dans le groupe B, joueront contre le Danemark, la Finlande et la Russie à Copenhague (Danemark) et Saint-Pétersbourg (Russie).