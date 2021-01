Pelé Mboyo, de Courtrai à Saint-Trond?

Saint-Trond cherche un arrière droit et un attaquant. Pour ce dernier, des discussions avec Pelé Mboyo, qui arrive en fin de contrat à Courtrai, pourraient être lancées.

L’ancien attaquant de Charleroi, La Gantoise, du Cercle de Bruges ou encore de Genk a inscrit 8 buts et délivré 4 assists cette saison avec les Courtraisiens.

À 33 ans, le profil de Mboyo, qui arrive en fin de contrat en juin, séduit les Trudonnaires, qui l’ont mis sur leur liste de souhaits, annonce Het Nieuwsblad. Une piste d’autant plus plausible d’autant plus que celles de Zinho Gano (Genk) et Hamdi Harbaoui, libre depuis son départ d’Al-Arabi au Qatar, sont tombées dans une impasse.

Mboyo pourrait donc rejoindre Christian Brüls dans le rang des transferts entrants de Saint-Trond, qui cherche aussi à attirer l’arrière droit japonais de 21 ans Daiki Hashioka (Urawa Reds), selon les médias japonais. Mais le transfert bloque encore pour des raisons administratives.