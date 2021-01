VIDÉO | Les excuses de Lamkel Zé aux supporters de l’Antwerp après son pétage de plombs

Didier Lamkel Zé est un joueur fantasque, ce n’est plus un secret. Mais cette semaine, l’ailier camerounais de l’Antwerp a fait fort.

Lundi, il s’était présenté à l’entraînement avec le maillot d’Anderlecht sur le dos. On a pu le voir dans une vidéo de Het Laatste Nieuws qu’il s’est fait refouler à l’entrée par le manager de l’équipe, Frédéric Leidgens. À cause de son attirail, mais surtout parce que le rassemblement était réservé aux joueurs du noyau A, dont il ne fait plus partie.

Sur Instagram, Lamkel Zé (24 ans) a aussi posté une photo provocatrice avec le commentaire: «Demain, ce sera un maillot du Beerschot». Il a également tagué les murs des vestiaires. Des inscriptions effacées plus tard par le joueur.

«J’avais la tête ailleurs»

Même s’il a pu finalement prendre part à l’entraînement de l’équipe B mardi matin, son comportement n’a clairement pas plu à sa direction.

Dans une vidéo postée ce mardi, Lamkel Zé, qui n’en est pas à ses premières frasques depuis son arrivée au Great Old en 2018, présente ses excuses. «Je tiens à demander mes excuses au club et aux supporters d’Anvers, parce que ce sont des supporters magnifiques et merveilleux, qui m’ont toujours soutenu. Si j’ai réagi comme ça, c’est parce que j’avais un peu la tête ailleurs. Le transfert et tout, ce n’était pas facile pour moi. Je tiens vraiment, vraiment à m’excuser pour ce geste. Sans oublier mes coéquipiers du vestiaire, le staff technique qui me soutient depuis mon arrivée ici. Je suis disponible pour le club si le nouveau coach a besoin de moi. Grand merci à vous, j’espère qu’on va se retrouver très bientôt sur le terrain.»

Persoonlijke mededeling van Didier Lamkel Zé: pic.twitter.com/6jEj6F4BhD — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 5, 2021

Ces excuses sont-elles sincères? Le joueur souhaite forcer un transfert au Panathinaikos, où Laszlo Bölöni office désormais et auquel il a déjà donné son accord. Mais la direction, au vu du comportement de son joueur et de sa valeur marchande, ne lui fait aucun cadeau.