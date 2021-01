Une transaction pénale pour Stéphane Moreau dans le dossier Tecteo/Ogeo

La chambre du conseil de Liège a homologué, mi-décembre, la transaction pénale sollicitée par Stéphane Moreau dans le dossier Tecteo/Ogeo, annonce ce mercredi matin «Le Vif» sur son site internet.

Le procureur général Christian De Valkeneer a confirmé au «Vif» que les transactions pénales de Stéphane Moreau et de Marc Beyens dans le dossier Tecteo/Ogeo «ont finalement été homologuées le 16 décembre 2020 par la chambre du conseil de Liège». Le montant de la transaction pénale n’a en revanche pas été précisé.

Au total, le parquet général de Liège avait demandé le renvoi en correctionnelle de huit personnes dans le cadre du dossier Tecteo/Ogeo. Messieurs Moreau et Beyens sont les deux dernières à avoir transigé définitivement avec la justice, selon l’hebdomadaire. Six transactions pénales ont donc été conclues avec le parquet général (par Stéphane Moreau, Marc Beyens, André Gilles et trois ex-cadres de la banque UBS) tandis que deux non-lieux ont été prononcés par la chambre du conseil en faveur d’Emmanuel Lejeune et de Hervé Valkeners. Le dossier est donc définitivement clos, souligne Le Vif.

L’affaire remonte à l’envoi, en octobre 2008, d’une lettre anonyme à la justice dénonçant diverses infractions présumées (abus de biens sociaux, non-respect de la législation sur les marchés publics, emplois fictifs…) dans le chef de Stéphane Moreau, alors à la tête de l’intercommunale Tecteo, devenue Publifin puis Enodia.

Mais face à l’ampleur du dossier, l’enquête s’est enlisée et le volet Tecteo du dossier s’est «dégonflé», «faute de vision globale, à cause de l’éparpillement des devoirs d’enquêtes», souligne «Le Vif». Le volet Ogeo concernait notamment l’utilisation de ce fonds de pension liégeois pour réaliser des investissements spéculatifs présumés illégaux.