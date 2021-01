KBC relève ses tarifs

KBC va revoir certains de ses tarifs à la hausse à partir du 1er avril.

Les frais mensuels liés à son compte KBC-Plus, utilisé par 80% de ses clients, vont augmenter de 30%, à 3,25 euros. Ce compte reste gratuit pour les clients ayant jusqu’à 24 ans.

La précédente augmentation remontait à septembre 2019 lorsque ces mêmes frais étaient passés de 2 à 2,5 euros. «Nous investissons constamment dans la numérisation et la sécurité et nous devons suivre des changements toujours plus rapides et complexes de réglementations», justifie une porte-parole.