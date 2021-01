La cata pour les hôtels bruxellois: 90% de revenus en moins

C’est la cata pour les hôtels bruxellois. Les chiffres de la BHA plongent en effet de 90% par rapport à 2019.

Depuis dix mois et l’apparition du Covid-19 dans le pays, les hôtels bruxellois ont vu leur taux d’occupation tomber à un niveau catastrophique, indique mardi la Brussels Hotel Association (BHA), dont les chiffres montrent qu’au quatrième trimestre, les revenus ont diminué de 90% par rapport à l’année dernière. L’organisation soutient que les gouvernements devraient également prendre en charge les coûts cachés du chômage temporaire.

Au premier trimestre 2020, lorsque le coronavirus a fait son apparition, les hôtels avaient déjà enregistré 24% de pertes par rapport à 2019. Au deuxième trimestre, lorsque la Belgique s’est retrouvée en confinement, les recettes ont complètement chuté: -91%. Le troisième trimestre n’a pas apporté d’amélioration, avec 73% de revenus en moins pour le secteur hôtelier, tandis que le quatrième trimestre a apporté une nouvelle perte de 90% par rapport à la même période en 2019.

Étendre les mesures

La BHA appelle donc les autorités fédérales et régionales à renouveler et à étendre les mesures de soutien décidées au cours des derniers mois. L’association espère que le chômage temporaire continuera à s’appliquer au-delà du 31 mars 2021 et exhorte le gouvernement à s’attaquer aux coûts cachés liés au chômage temporaire, notamment les primes de fin d’année et les vacances.

L’Association demande également que les propriétaires d’hôtels bénéficient d’une exonération du précompte immobilier pour les mois concernés. Pour les exploitants qui louent, la BHA plaide pour l’introduction d’un crédit d’impôts afin d’inciter les propriétaires à réduire le loyer.