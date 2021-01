Internet + TV + mobile: les trois meilleurs «packs» de 2021

Les prix stagnent et les conditions s’améliorent dans cette formule d’abonnement très prisée des clients des opérateurs.

Quels opérateurs proposent en 2021 les meilleures combinaisons Internet, TV et carte(s) SIM? En douze mois, la lutte s’est sérieusement intensifiée dans ce segment populaire. En ligne de mire: le lancement des «packs» Flex de Proximus, le renouvellement des abonnements mobiles d’Orange, l’arrivée de Zuny (VOO)…

Dans un monde généralement dominé par l’augmentation régulière des prix, la comparaison des tarifs de janvier 2020 et de janvier 2021 montre une certaine stabilité. Mieux, certains «packs» améliorent leurs conditions sans pour autant revoir les prix à la hausse.

Exemple:

– Janvier 2020. Proximus Minimus 5 GB. 75,99€ par mois. Internet 100 Mbps + TV + mobile (120 minutes d’appel, 5 GB de 3G/4G).

– Janvier 2021. Proximus Flex Mobile Flex. 74,99€ par mois. Internet 100 Mbps + TV + mobile (appels illimités, 5 GB de 3G/4G).

Nous comparons dans le tableau ci-dessous 26 «packs» Internet + TV + mobile. Sous le tableau, nous désignerons les trois meilleurs «packs» selon trois critères:

– Le meilleur rapport qualité/prix

– Le plus généreux

– Le plus de cartes SIM

Le meilleur rapport qualité/prix

Notre choix: Orange Love Trio Go Plus. 65€ par mois. Internet 100 Mbps + TV + mobile (appels illimités, 8 GB de 3G/4G).

Si cette combinaison n’est pas la moins chère de notre comparatif, elle a l’avantage de proposer des services solides dans les trois volets du «pack». Contre 1€ de plus qu’en janvier 2020, cette formule gagnante remplace les 150 minutes d’appel du mobile par les appels illimités, les 3 GB de 3G/4G par 8 GB.

Parmi les nouveautés introduites en 2020, Orange vous permet également de faire grimper la vitesse de surf de 100 à 400 Mbps contre 15€ supplémentaires par mois.

Le plus généreux

Notre choix: VOO Trio Max 15 GB. 87,45€ par mois. Internet 400 Mbps + TV + VOOsport (saison 2020/2021) + 1 bouquet au choix (Be tv, VOOsport Word ou Family Fun) + mobile (appels illimités, 15 GB de 3G/4G).

Entre la vitesse rapide (400 Mbps), le bouquet au choix, le football belge et les 15 GB de 3G/4G, VOO est le seul opérateur à proposer un tel cumul de services à ce tarif. Si le prix de cette formule n’a pas changé en douze mois, le client a gagné dans l’intervalle 3 GB de volume 3G/4G et la saison 2020/2021 du football belge.

Le plus de cartes SIM

Notre choix: n’importe quel pack Proximus Flex Internet + TV + mobile.

Si le «pack» de base comprend une seule carte SIM (un seul abonnement mobile), il est possible d’en ajouter d’autres, à des tarifs préférentiels qui plus est. À ce petit jeu, Proximus tire clairement son épingle du jeu. Les tarifs Proximus des cartes SIM supplémentaires sont tout simplement les plus compétitifs.

Exemple: la carte SIM supplémentaire avec appels illimités et 15 GB coûte 15€ chez Proximus, 21€ chez Orange.

L’ancien Belgacom est également l’opérateur qui accepte le plus de cartes SIM (6) à prix préférentiel dans un même pack.