Neymar indisponible à l’occasion des débuts de Pochettino avec le PSG

La star brésilienne du Paris Saint-Germain, Neymar, a repris la course mais ne sera pas rétablie de sa blessure à la cheville gauche pour le match à Saint-Étienne mercredi, le premier du nouvel entraîneur Mauricio Pochettino, a annoncé le club.

Ney «a repris la course et poursuit son travail physique», a précisé le PSG dans son point médical de mardi, à la veille de la 18e journée de Ligue 1.

Touché le 13 décembre contre Lyon, le buteur parisien pourrait reprendre samedi contre Brest, pour la 19e journée de L1, ou le 13 janvier contre Marseille, pour le Trophée des champions à Lens.

Pour sa première sur le banc du PSG, Pochettino récupère le défenseur Abdou Diallo et le milieu de terrain espagnol Pablo Sarabia.

En revanche les attaquants Mauro Icardi (adducteurs) et Rafinha (Covid-19), les milieux Danilo Pereira (cuisse) et Leandro Paredes (hanche) et les défenseurs Layvin Kurzawa, Presnel Kimpembe et Alessandro Florenzi ont déclaré forfait, tout comme le latéral Juan Bernat, blessé de longue date.