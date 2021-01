Pourquoi ne pas vacciner le personnel soignant en premier? Yves Van Laethem répond

Il y a trop peu de vaccins pour traiter, parallèlement, le personnel soignant et les maisons de repos. Une situation contre laquelle s’insurge un collectif de médecin Photo News

On le sait les premiers vaccinés sont les résidents des maisons de repos. Une stratégie décriée par les soignants qui réclament dans une lettre ouverte une vaccination sans délais.

Alors que la campagne de vaccination a débuté aujourd’hui, un collectif de médecins a adressé une lettre ouverte au ministre de la Santé Frank Vandenbrouckepour réclamer une vaccination du personnel soignant sans délai.

Rappelant qu’ils sont en première ligne, le collectif suggère au ministre de s’inspirer de la France et des Pays-Bas, deux pays où l’on vient de revoir l’ordre des priorités afin d’intégrer les soignants dès à présent.

Mais on le sait, la stratégie belge a opté pour les résidents des maisons de repos avant le personnel soignant. Yves Van Laethem a donné des explications lors du point presse ce mardi matin.

«Il est extrêmement logique de prévoir que le personnel de santé au sens très large fasse partie des premières personnes à protéger» explique le porte-parole francophone. «C’était d’ailleurs l’avis du Conseil Supérieur de la Santé qui a rendu un rapport consultatif sur la stratégie de vaccination au mois de juillet.»

Mais à cette époque, il y avait encore beaucoup d’inconnues précise Yves Van Laethem. Et un couac est venu s’immiscer dans les recommandations.

Le couac Pfizer

«Un problème logistique est survenu durant le mois décembre et a perturbé la livraison des vaccins. La firme Pfizer ne pourra fournir durant le mois de janvier que la moitié des doses prévues. On passe de 600 000 doses à 300 000 doses. Dans ce contexte, il a été décidé de continuer une vaccination complète avec deux doses chez les personnes de plus fragiles.»

Ces deux doses étant importantes pour les plus fragiles car ce sont justement, elles, qui sont la première cause de l’engorgement du système de santé.

«Ceci n’est ne s’est pas fait en abandonnant le personnel de santé qui fera partie dans les semaines qui suivent de la série suivante de vaccination. Et qui le sera avant les personnes de plus de 65 ans» insiste le porte-parole.

Moins de personnel soignant hospitalisé

L’infectiologie a également tenu à préciser que l’impact de la seconde vague a été moindre pour le personnel soignant. «L’exposition du personnel de santé a changé au cours du temps.»

Selon les chiffres des personnes hospitalisées durant la première vague, 8% faisaient partie du personnel de santé alors que pour cette seconde vague, ce chiffre a baissé à 4%.

«On découvre également que la présence d’anticorps contre le covid est passé de 8% à 17% pour le personnel de santé. Actuellement dans la population, 14% des gens ont des anticorps, 17% pour le personnel de santé.»

Ce qui fait dire au porte-parole que le personnel de santé attrape la maladie dans la vie de tous les jours comme tous les citoyens et non parce qu’ils sont dans les hôpitaux.