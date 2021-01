Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce mardi en Belgique et dans le monde

4 articles épinglés par la rédaction

1. La Belgique veut accélérer la vaccination

Après un «d émarrage prudent» , la campagne de vaccination s’accélérera la semaine prochaine, annonce le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke. +LIRE L’ARTICLE

2. Belgique: moins de 140 patients admis par jour dans les hôpitaux

Les indicateurs continuent de baisser en Belgique. + DÉCOUVREZ LES CHIFFRES

3. Le variant britannique du coronavirus en Belgique: «N ous avons de bonnes nouvelles»

Selon les premières informations, seuls 4 cas du variant britannique ont été détectés en Belgique depuis décembre. + LIRE L’ARTICLE

4. Sciensano analyse les dernières tendances de l’épidémie pour la Belgique: «C eci est un argument auquel nous devons tous réfléchir»

C’est avec un brin d’optimisme que Steven Van Gucht et Yves Van Laethem ont ouvert le nouveau point presse covid. «No us avons adopté une attitude positive durant les vacances de Noël. Car nous avons constaté une diminution des contaminations, des hospitalisations et des décès. Malgré un verrouillage léger, nos chiffres sont d’ailleurs meilleurs que ceux de nos pays voisins. Mais maintenant, il s’agira de poursuivre nos efforts.» + LIRE L’ARTICLE