La porte d’Anvers réaménagée: le chantier débute

La porte d’Anvers, accès au quartier Alhambra au nord-est du Pentagone bruxellois, va faire peau neuve. Le fritkot sera rénové, une fontaine implantée, une bande cyclable délimitée. Enfin, l’espace piéton augmentera.

Ce mois de janvier marque le début du réaménagement de la porte d’Anvers, au nord-est du Pentagone bruxellois. Ce carrefour, porte d’entrée et sortie vers le centre de Bruxelles depuis la petite ceinture, est connu pour conjuguer certaines problématiques urbaines comme la prostitution de rue ou la consommation de drogue dure. Mais aussi pour son accès vers le KVS, sa friterie ou le bar tendance Flamingo.

L’échevin bruxellois des Travaux publics Bart Dhondt (Groen) a confirmé le timing sur Twitter. Il se dit confiant même si «les chantiers ne sont jamais faciles pour les commerçants». Et d’assurer que «ceux-ci croient que le réaménagement sera bénéfique au quartier Alhambra».

La Ville de Bruxelles dénombre les objectifs suivants: requalification de l’espace public, amélioration des espaces piétons, fluidifier la circulation. Concrètement, la station Villo sera déplacée rue des Commerçants, le fritkot sera remplacé par une nouvelle architecture en miroir issue du concours de la Ville et une fontaine sera implantée au nord de la place, qui sera verdie un chouïa.

Parking en moins

Le plan des aménagements de la porte d’Anvers avec la petite ceinture à droite et la rue de Laeken à gauche. En jaune l’espace piéton et en jaune pâle la bande cyclable. Ville de Bruxelles

Pour les vélos, l’itinéraire cyclable (ICR) via la rue des Commerçants et le carrefour avec rue de Laeken sera sécurisé et une bande ocre sera peinte dans le carrefour depuis la rue des Échelles jusqu’à la petite Ceinture. Des arceaux apparaîtront ainsi qu’une bande cyclable en contresens au niveau du carrefour. Enfin, les places de stationnement existantes entre rue des Commerçants et KVS seront supprimées.

Le chantier est prévu pour 6 mois et se divise en 4 phases. En fonction de celles-ci, le trafic automobile subira des déviations. La circulation sortante du Pentagone sera notamment fermée à partir du croisement rue de Laeken – rue des Échelles. La déviation dirige à gauche vers le quai au Foin, puis à droite vers le quai du Commerce et enfin vers la Place de l’Yser.