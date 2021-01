Le variant britannique du coronavirus en Belgique: «Nous avons de bonnes nouvelles»

Le centre de crise a également fait le point sur le variant du coronavirus plus contagieux apparu en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud.

Selon les premières informations, seuls 4 cas du variant britannique ont été détectés en Belgique depuis décembre.

«Ces 4 cas ont été retrouvés en Flandre et ils n’avaient pas eu de contact évident avec la Grande-Bretagne. Ces personnes étaient proches de la frontière hollandaise. Ce qui signifie que ce variant existe en Europe continentale sans qu’il y ait un lien immédiat avec la Grande-Bretagne.

Quant au variant africain, il ne serait pas arrivé jusque chez nous. «Il n’y a pas de mesures de précautions particulières décidées mais il faut insister sur le fait que ces variants ne donnent pas une maladie plus grave mais ils peuvent se transmette potentiellement de manière plus rapide. Il est important d’avoir une même attitude consistante et ferme dans un dépistage et dans un tracing des contacts avec un isolement ou une quarantaine. L’important est de partout et dans toutes les situations appliquer les mêmes règles.»