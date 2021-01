Covid: le CHwapi s’apprête à recevoir près de 15 000 doses de vaccin en un mois

Brigitte Dubois, la pharmacienne en chef, assurera toute la partie logistique relative aux vaccins. -Com

Dès la semaine prochaine, le centre hospitalier tournaisien recevra les premiers vaccins Pfizer. Pas moins de 47 maisons de repos bénéficieront des précieuses doses d’ici le 9 février.

La période des fêtes de fin d’année n’a pas été de tout repos pour le centre hospitalier tournaisien, qui s’est préparé à la campagne de vaccination «à grande échelle» lancée ce mardi.

À l’instar de dix-huit autres établissements de Wallonie, le CHwapi a été reconnu comme un hôpital Hub, ce qui lui permettra de servir de plateforme logistique (commande, stockage, décongélation…) pour les vaccins destinés, dans un premier temps, aux résidents et au personnel soignant des homes.

Dès mardi prochain, le 12 janvier, la structure hospitalière tournaisienne réceptionnera les premiers vaccins Pfizer-BioNtech, les seuls actuellement disponibles sur le marché belge (ceux des firmes Moderna et Astra Zeneca devraient suivre durant le premier trimestre).

Plus de 7 000 seniors et travailleurs de homes pourront être vaccinés

Pour cette première phase, pas moins 14 625 doses ont été commandées au profit de 7 312 personnes âgées et professionnels de maisons de repos. Elles seront livrées progressivement entre le 12 janvier et le 9 février pour être stockées au sein de congélateurs adaptés pour leur conservation (-75 °C). Le CHwapi en a déjà acquis un mais en recevra un second dans le courant de ce mois, en vue d’accroître la capacité de stockage.

«Ces doses seront ensuite acheminées par une société de transport (Medista) au sein de 47 maisons de repos et de soins de la région, que ce soit à Tournai, Ath, Leuze, Flobecq, Lessines, Bléharies… », précise le directeur général Didier Delval. Il ne s’agit pas de l’ensemble des homes de Wallonie picarde car il faut savoir que le centre hospitalier mouscronnois (CHM), qui se positionne aussi comme un hôpital Hub, apportera sa pierre à l’édifice.

