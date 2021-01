Tentatives d’extorsions via de faux SMS: ne cliquez pas!

Mise en garde de la police: ne pas cliquer sur un lien qui vous parvient soi-disant de votre banque ou de l’administration fiscale.

La zone de police Vesdre-Gueule met en garde contre des tentatives de piratages de comptes bancaires, via de faux courriels ou des SMS. Cette mise en garde est évidemment valable partout, ce phénomène est généralisé.

La zone de police qui couvre les communes germanophones d’Eupen, La Calamine, Raeren et Lontzen relate ainsi deux faits survenus ces derniers jours et pour lesquelles elle a enregistré des plaintes.

Dimanche, un Eupenois «a reçu un SMS qui semble provenir de la banque BNP Paribas. Dans ce SMS, il est informé que ses données d’accès à la banque en ligne ont expiré. Pour mettre cela à jour, il était invité à cliquer sur un lien et à suivre les instructions. Il répond à la demande et découvre plus tard que de l’argent a été retiré de son compte à plusieurs reprises».

Le 31 décembre, une habitante de Hauset (Raeren) avait elle aussi reçu «un SMS, qui provenait apparemment des autorités fiscales. Il lui était demandé de transférer une somme pour éviter une amende. Elle a cliqué sur un lien, comme demandé, et a même dû utiliser son lecteur de carte bancaire et saisir son code PIN. Le lendemain, elle a appris que de l’argent avait été retiré de son compte à plusieurs reprises».

Comment les fraudeurs s’y prennent

La zone de police explique que «ce type de fraude s’est produit plus souvent au cours des derniers mois. Les suspects se font passer pour une banque, une administration fiscale, un ministère, une police, etc., et essayent frauduleusement d’accéder au compte de la victime. Cela se fait généralement via un lien par lequel vous recevez la demande de saisir les détails de votre compte pour une raison quelconque. Avec ces données, les fraudeurs ont alors accès aux comptes des victimes et peuvent retirer de l’argent. Nous vous demandons si vous deviez recevoir un SMS similaire, WhatsApp, e-mail, etc., de ne pas répondre aux demandes».

Les personnes qui l’auraient toutefois fait sont invitées à, le plus rapidement possible, faire bloquer leur carte bancaire (via le numéro de téléphone Card Stop, 070/344 344), de contacter leur banque et de le signaler à la police.