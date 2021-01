Manchester City suit la situation de Sergio Ramos, libre cet été

Alors que son contrat expire en juin, Sergio Ramos n’a pas encore trouvé d’accord avec le Real Madrid pour signer un nouveau bail. Une situation qui inquiète les fans qui ne veulent pas voir partir leur capitaine.

Manchester City surveille de près la situation de Sergio Ramos au Real Madrid en vue de le signer gratuitement cet été. Le capitaine madrilène n’a pas encore renouvelé son contrat au Bernabeu, qui expire le 30 juin, et est libre de négocier avec d’autres clubs depuis le 1er janvier.

Des sources ont déclaré à ESPN que Pep Guardiola est un fan de Ramos et qu’il souhaiterait renforcer sa défense avec ce défenseur central expérimenté. Ramos aura 35 ans en mars, mais selon Manchester City, il est toujours capable de performer au plus haut niveau et il serait une option «i ntéressante» pour fournir un leadership et une expérience à l’arrière depuis le départ de Kompany.

Du côté du joueur on aimerait rester au Real Madrid et trouver un accord sur la durée du contrat. Ramos souhaite prolonger de deux ans, tandis que le Real planche plutôt sur une année. Une situation qui traine en raison des réticences financières du club madrilène, finances fragilisées suite à la crise sanitaire