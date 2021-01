VIDÉO | Ralph Hasenhüttl, le «Klopp autrichien», ne peut retenir ses larmes après la victoire de Southampton face à Liverpool

C’est déjà l’une des images fortes de 2021. Ralph Hasenhüttl, le coach de Southampton, craque littéralement au coup de sifflet final. Il faut dire que battre le champion en titre, Liverpool, est un petit exploit.

Le «Klopp autrichien», voilà comment a été qualifié Ralph Hasenhüttl à son arrivée à Southampton en décembre 2018, en provenance du RB Leipzig. En effet, si les similitudes sont physiques (barbe de trois jours, plutôt jogging que costard et côté un peu bourru), elles le sont surtout dans la philosophie de jeu. Mais lundi soir, c’est bien la version autrichienne de Klopp qui était la plus forte. Pour l’ancien joueur de Malines et du Lierse, l’émotion au coup de sifflet final était trop forte.

Southampton boss Ralph Hasenhuttl sinks to his knees at full-time after beating Liverpool! 👏



Pure emotion from the Saints manager! pic.twitter.com/XxOpVIacT8 — Football Daily (@footballdaily) January 4, 2021

«Je n’ai jamais pris de points contre Jurgen jusqu’à présent» explique le coach des Saints. «Je pense que j’ai commencé à y croire à la 92e minute, pas plus tôt. On ne sait jamais, ils sont si forts devant, et on pense toujours que quelque chose peut arriver».

Visiblement touché par l’effort accompli par ses joueurs, Hasenhüttl veut poursuivre dans le même sens. «C’est un début parfait pour 2021. Personne ne s’attendait à prendre des points contre eux aujourd’hui, nous en avons 29, nous sommes sur la bonne voie et continuons. C’était un pas en avant important.»

Southampton continue sa jolie saison et pointe à la 6e place du classement, après avoir même occupé la tête du classement début novembre.

Une deuxième défaite pour les Reds

Par contre, l’année 2021 a mal débuté pour les Reds, en bleu ciel pour l’occasion, puisqu’on ne jouait que depuis 1 minute et 52 secondes quand, à la suite d’un coup franc de Ward-Prowse (et un loupé de Alexander-Arnold), un subtil lob de Ings plaçait le cuir au fond des filets du but des champions en titre (1-0). Un 50e but en Premier League que l’international anglais n’oubliera pas.

De 50ste van Danny Ings in de Premier League is ongetwijfeld één van z'n subliemste... 👌 pic.twitter.com/y12nq5y9P7 — Play Sports (@playsports) January 4, 2021

Liverpool a ensuite pris le contrôle de la rencontre mais trop lent et sans inspiration se heurtait à une équipe locale regroupée, très en jambes, qui chassait tous les ballons. Les occasions de but devant Forster, qui remplaçait le portier habituel Alex McCarthy, testé positif au coronavirus, étaient inexistantes avant la pause.

Les Saints avaient rapidement vu l’ancien joueur du Standard Moussa Djenepo rejoindre les vestiaires sur blessure (32e) sans que cela n’entame leur détermination.

À la reprise, la domination des hommes de Klopp se précisa grâce à une plus grande vitesse d’exécution. Mane fut tout près de conclure mais Stevens s’interposa de justesse (58e). Puis, ce fut Bertrand qui intervint avec à propos (62e), imité par son gardien Forster (75e). L’essai d’Aelxander-Arnold manqua lui de peu le cadre (77e).

Le siège du grand rectangle de Southampton s’est poursuivi sans jamais se concrétiser, confirmant la méforme actuelle des buteurs «reds» (1 but en trois matchs). Il faut remonter à mai 2018 pour trouver deux matchs consécutifs de Liverpool sans le moindre but en sa faveur au marquoir.

La seule défaite de Liverpool en championnat cette saison remontait, au jour près, à trois mois sur la pelouse d’Aston Villa sur le score étonnant de 7-2. Divock Origi n’a pas quitté le banc.