48 heures «avec la peur de la mort», le rapt d’une riche hôtelière aux assises à Nice

Le procès du rapt de Jacqueline Veyrac, grande fortune hôtelière de la Côte d’Azur enlevée en 2016 à Nice, s’est ouvert lundi avec comme principal accusé un restaurateur italien ruiné et rancunier, jugé avec 12 acolytes.

En contentieux avec la victime et également accusé d’avoir tenté une première fois de la faire enlever en 2013, Giuseppe Serena, un Italien de 67 ans, retraité de la restauration, est notamment poursuivi pour «complicité d’enlèvement et tentative d’extorsion en bande organisée». Malade, écroué depuis 4 ans et sans ressources, il encourt la perpétuité.

Son but selon les enquêteurs: financer le rachat d’un nouveau restaurant, le Coco Beach, et se venger de ses déboires avec la discrète Mme Veyrac, propriétaire du «Grand Hôtel» sur la Croisette à Cannes mais aussi de «La Réserve» à Nice, un établissement gastronomique situé sur une partie du bord de mer rendue célèbre notamment par le film «Brice de Nice».

En 2009, elle l’avait renvoyé de ce restaurant, pris en gestion avec son amant, un chef finlandais.

Silhouette rebondie sous un crâne dégarni, portant des lunettes et un blouson marron sur un pull rouge lors de l’ouverture de l’audience lundi, se levant péniblement lors des suspensions, M. Serena avait été décrit par Mme Veyrac pendant l’enquête comme «quelqu’un de malhonnête sachant embobiner les gens».

«Il est serein et impatient d’expliquer la vérité et d’être disculpé», a affirmé avant l’ouverture des débats, son avocat Corentin Delobel. «Les autres ont donné son nom quand l’enlèvement a foiré […] mais avoir un mobile n’est pas suffisant pour condamner un individu qui clame son innocence depuis 4 ans».

Fidèle à elle-même, Mme Veyrac, 80 ans, a fui l’exposition médiatique et laissé à ses enfants Gérard et Françoise le soin d’assister aux débats, préférant ne venir au procès prévu jusqu’au 29 janvier que pour sa déposition jeudi.

«Haine»

«Pour elle qui n’aspire qu’à vivre dans la discrétion et la sobriété, l’épreuve est difficile», a souligné son avocat Luc Febbraro, insistant sur les conditions «épouvantables» de son rapt, 48 heures vécues «avec la peur de la mort».

Ceinturée par deux hommes devant son garage vers midi le lundi 24 octobre 2016, sous les yeux d’une factrice et près d’une pharmacie qui donnera l’alerte, elle est ligotée, bâillonnée, aveuglée et chargée au fond d’un Renault Kangoo, qui sera ensuite garé sur une hauteur isolée de Nice pendant qu’une demande de rançon parvient à son fils.

Des SMS successifs concernant la rançon n’arriveront jamais et la riche otage ne devra sa libération qu’à l’intervention d’un passant.

«Elle ne comprend toujours pas à l’heure d’aujourd’hui une telle haine […], on serait tous heureux d’avoir des explications plus franches et plus cohérentes pendant ce procès, et en tout cas quelque chose qui puisse ressembler de la sincérité et puisse apaiser Mme Veyrac», a ajouté Me Febbraro.

Des empreintes et des traces ADN relevées dans la fourgonnette et des balises GPS découvertes sous le 4x4 de l’hôtelière ont permis à la police de remonter jusqu’à M. Serena et de reconstituer le commando assez hétéroclite et amateur qu’il est accusé d’avoir monté.

Parmi ses membres, un ancien paparazzi devenu détective privé, Luc Goursolas, 50 ans, qui reconnaîtra avoir posé les balises, et un sans-abri anglais, ancien des forces spéciales, Philip Dutton, 52 ans, recruté dans un foyer à Jersey en 2013. Ce dernier, aussi jugé pour la première tentative d’enlèvement, avouera son implication tout en accablant M. Serena.

Dix autres hommes comparaissent à leurs côtés, jugés pour leur implication à des degrés divers dans cet enlèvement.

Enfin, le cas d’un 14e accusé, Enrico Fontanella, 67 ans, originaire du département de Turin comme M. Serena, et soupçonné d’avoir participé à la préparation du rapt, a été disjoint en raison des graves problèmes de santé dont il souffre. Un dernier mis en cause, mineur au moment des faits, a quant à lui été renvoyé devant un tribunal pour enfants.