Carmeuse veut supprimer les chemins traversant la carrière

La suppression de chemins et sentiers pour extraire la pierre dans la carrière de Vinalmont serait compensée par une piste cyclable rue Famelette à Huccorgne.

L’enquête publique débutera vendredi pour se terminer le 8 février. L’affichage suscite, cependant, déjà des réactions chez les promeneurs et cyclistes qui faisaient de la traversée des carrières leur terrain d’évasion à Vinalmont. C’est que la demande de permis introduite par Carmeuse vise la suppression des chemins nos 9, 12, 16 et 47 ainsi que du sentier no 47, tous situés sur le gisement. Autrement dit, il ne serait alors plus possible de traverser la carrière en empruntant le chemin allant de Wanzoul à la rue Famelette (celle qui longe l’autoroute E42) sur les hauteurs de Huccorgne. «Certains de ces chemins n’existaient déjà plus dans les faits, précise Frédéric De Visscher, le directeur environnement et patrimoine pour Carmeuse. L’objectif est d’extraire les pierres sous ces chemins. Il ne s’agit pas d’une extension du gisement. Simplement, il était prévu dans le permis accordé en 2011 que nous fassions plus tard les démarches administratives de déclassement des chemins. Il faut reconnaître que la traversée du gisement par des promeneurs présentait un élément d’insécurité. Croiser le charroi industriel et celui de nos clients n’était pas une situation idéale.»

Cette suppression de chemins oblige légalement Carmeuse à recréer une liaison pouvant mener de Wanzoul à Huccorgne. Raison pour laquelle la demande de permis comprend également l’élargissement d’un tronçon de la rue Famelette afin d’y adjoindre une piste cyclopiétonne. «Au départ de l’ancien sentier no 47, elle longera la rue Famelette sur 1 700 mètres environ avant de plonger à angle droit vers la droite pour rejoindre Wanzoul.»

Cette piste sera reprise sur les terrains de Carmeuse longeant la rue Famelette et sera séparée par une haie. Au niveau du revêtement, Carmeuse posera une couche de granulats très fins après avoir stabilisé le sol à la chaux pour le confort des piétons et cyclistes. Comme la piste traversera l’entrée de son site par la rue Famelette, Carmeuse y prévoira des aménagements de sécurité.

Par ailleurs, une demande de permis d’urbanisme vise à apporter un complément de remblais pour étendre la butte en cours entre le sentier no 47 et l’entrée de la carrière. «Le projet global a déjà été présenté au comité d’accompagnement de la carrière où figurent des représentants des riverains. Le sujet n’a pas été très polémique. Nous sommes à disposition pour apporter d’autres éclaircissements éventuels si la Commune venait, par exemple, à nous demander d’organiser une réunion d’information à la population. Toutes les procédures prendront une bonne année. Les travaux ne devraient pas débuter avant début 2022.»

«Moyen de trouver des alternatives plus naturelles?» C’est lors d’une de ses sorties jogging que le conseiller communal wanzois Nicolas Parent (Écolo) est tombé sur l’avis de la future enquête publique. Dans l’attente de pouvoir consulter le dossier dès le 8 janvier, l’élu wanzois a déjà pu débattre du projet avec certains citoyens visiblement contrariés. « Je suppose que l’intention de supprimer les sentiers traversant la carrière en diagonale est liée aux activités d’extraction, confie Nicolas Parent. Il y a bien une alternative proposée aux promeneurs et cyclistes pour contourner la carrière avec une piste cyclable sur la voirie longeant l’autoroute et repiquer vers le Roua. Mais se pose la question de leur sécurité car on y roule vite, il y a beaucoup de camions et les virages sont dangereux. On a là une sorte de compensation routière à la perte d’un cheminement naturel. N’y a-t-il pas moyen de trouver des alternatives plus naturelles qui permettraient de rester connectés aux sentiers de liaison vers Fumal? Il existe des cartes avec les sentiers. C’est intéressant. J’espère que le débat va pouvoir s’ouvrir en concertation avec les citoyens qui se sont réapproprié ces chemins en s’y promenant lors du confinement.»

«Être dans l’équilibre» Les commentaires que suscite déjà le projet de Carmeuse de supprimer les sentiers traversant sa carrière n’ont pas échappé au bourgmestre de Wanze. «On est dans la suite logique de l’obtention du permis d’extraction accordé à Carmeuse. Et de facto, ces sentiers ne peuvent être maintenus, observe Christophe Lacroix. L’avantage, c’est une piste cyclable qui pourra être utilisée au quotidien par tout type de vélos pour mieux liaisonner Huccorgne et le Roua. Le désavantage, c’est la perte de chemins offrant des paysages plus bucoliques. J’encourage les citoyens à donner leur avis dans l’enquête publique et il en sera tenu compte. Mais il faut de la nuance et être dans l’équilibre. Cela n’exonère pas Carmeuse de respecter certaines obligations, ni la Commune de penser à l’intérêt général. Il nous faudra aussi attendre l’avis de la Commune de Braives et celui de la Province puisque l’atlas des chemins et sentiers vicinaux s’en trouverait modifié.»

Le dossier sera consultable au service Environnement de la Commune de Wanze à partir du 8 janvier, du lundi au vendredi de 9h à 12h et le mercredi de 14h à 16h, sur rendez-vous pris 24h à l’avance au 085/273540.