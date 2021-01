Panpan cucul

À 6 ans à peine, alors que je souhaitais rendre visite à une vieille tante malade, ma grand-mère me dit: «Attention, Tatie a attrapé un vilain microbe, ne lui fais pas la bise et ne va pas sur ses genoux…» C’était au temps où les malades se confinaient d’eux-mêmes pour éviter de contaminer tout un quartier… Pour être certaine d’être bien comprise, mon aïeule ajoutait: «Si tu n’obéis pas, tu seras privé de dessert.»

Un discours qui n’est pas très éloigné de celui que nous rabâchent tous les jours politiques et virologues. Si ce n’est qu’aujourd’hui, les desserts ont changé de saveur et les «enfants» ont, pour la plupart, un âge déjà respectable. Ils nous disent eux aussi: «Si tu ne respectes pas les règles, tu seras privé de coiffeur et de resto pour longtemps, tu ne pourras plus partager un ciné avec tes amis, voire un repas avec ta famille, sinon…» Il y a toutefois une différence fondamentale entre le discours que tenait ma grand-mère et ceux, condescendants et infantilisants, des autorités actuelles. La première me responsabilisait en me privant d’un dessert – donc d’une récompense – si je n’obéissais pas alors que les secondes me promettent des coups de matraques si je refuse d’obtempérer…