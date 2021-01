Galettes des rois: une boulangerie bruxelloise fait gagner des bracelets à 2.000 euros

Les boulangeries-pâtisseries bruxelloises Saint-Aulaye vont faire gagner des bracelets d’une valeur de 2.000 euros à l’occasion de l’Épiphanie.

À l’instar de la sandwicherie de Cul-des-Sarts qui met en vente des galettes des rois dont l’une aura été fourrée avec une pépite en or d’une valeur de 240 euros, les boulangeries-pâtisseries Saint-Aulaye ont décidé de pimenter l’Épiphanie. Comment En faisant gagner des bracelets (en or blanc 18 carats et serti d’un diamant) d’une valeur de 2.000 euros chacun.

Installées à Uccle et Ixelles, les trois boutiques bruxelloises de Saint-Aulaye se sont, en effet, associées à la joaillerie belge Holemans afin de faire rêver leurs clients.

Concrètement, chaque personne qui achètera une galette des rois de Saint-Aulaye entre le 05 et le 17 janvier recevra un code unique lui permettant de s’inscrire au concours organisé en ligne. Un concours qui ne nécessitera rien d’autre qu’un formulaire d’identification et une réponse à une question subsidiaire.

En vente au prix de 20, 28 et 36 euros, les galettes des rois de Saint-Aulaye devraient partir comme des petits pains.