Éoliennes offshore: Le coup d’arrêt après l’accélération?

«L’ambition est d’accélérer encore sur l’éolien offshore est doubler les capacités. C’est dans l’accord de gouvernement et on travaille sur ce dossier», dit-on chez Tine Van der Straeten, la ministre fédérale de l’Énergie. La date butoir fixée par la Vivaldi est 2030, et pour y parvenir il faudrait débuter les travaux en mer avant 2028 évidemment. On en revient donc à la question, terrestre cette fois, du réseau électrique. «Là aussi on cherche des solutions pour accélérer ce chantier», dit-on au cabinet de la ministre Groen.

Pour EDORA et l’Union wallonne des entreprises, cela passera aussi par une modification de la loi sur les recours au Conseil d’État contre les permis d’urbanisme. Avec l’imposition de délais de rigueur de 6 mois maximum pour ces projets qui sont d’intérêt public.