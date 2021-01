Boris Johnson va annoncer lundi soir de nouvelles restrictions

Alors que le Royaume-Uni commence à administrer le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l’université d’Oxford, des nouvelles restrictions sont attendues ce soir.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson va s’exprimer lundi soir à la télévision pour annoncer de nouvelles restrictions en Angleterre face à l’envolée des cas de coronavirus, qui a suscité des appels à un strict confinement, selon Downing Street.

«Le Premier ministre est clair sur le fait que de nouvelles mesures doivent désormais être prises. […] Il va les annoncer ce soir», a indiqué son porte-parole. Son intervention est prévue à 20H00 locales (21H00 heure belge).

Le Royaume-Uni est devenu lundi le premier pays à administrer à sa population le vaccin du laboratoire britannique AstraZeneca et de l’université d’Oxford contre le Covid-19.

Brian Pinker, Britannique de 82 ans, a reçu à l’hôpital Churchill de l’université d’Oxford la première injection de ce vaccin, dont 520.000 doses sont prêtes à être distribuées au Royaume-Uni.

Alors que le vaccin Pfizer-BioNTech a déjà été injecté à plus d’un million d’habitants au Royaume-Uni depuis début décembre, les autorités britanniques ont commandé 100 millions de doses de celui d’AstraZeneca-Oxford, moins coûteux, plus facile à stocker et donc plus adapté à une campagne d’immunisation à grande échelle.

Avec plus de 75.000 morts, le Royaume-Uni est l’un des pays d’Europe les plus endeuillés par le coronavirus. Près de 55.000 personnes supplémentaires ont été testées positives au virus en 24 heures, selon les données officielles communiquées dimanche.

La rapide expansion de l’épidémie, attribuée à un nouveau variant du virus, a amené le Premier ministre britannique Boris Johnson à prévoir de nouvelles restrictions, qui seront annoncées dès lundi soir.

La Première ministre écossaise Nicola Sturgeon a, elle, annoncé lundi que l’Écosse allait de nouveau entrer dans un confinement «similaire à celui de mars» 2020, pour contrôler l’envolée des contaminations.

«A partir de minuit et pour tout janvier, vous serez légalement tenus de rester à la maison», a-t-elle indiqué.