Bientôt un parfum de barbecue et d’Amérique latine dans les rues montoises

Acheter la boisson nationale péruvienne à Mons? Ce sera bientôt possible. Salimfadhley on Wikipedia

Plusieurs nouveaux commerces spécialisés verront bientôt le jour dans le centre-ville montois, soutenus par le Fonds d’impulsion.

Au cours de l’année 2021, le commerce montois va prendre un accent latino-américain grâce à deux nouveaux établissements qui ouvriront leurs portes, avec le soutien du Fonds d’Impulsion de la Ville de Mons.

L’un s’établira à la rue des Fripiers, dans les murs de l’ancien magasin Baroc. Baptisé «Fuego y Salsa» («Feu et sauce»), en référence aux origines chiliennes de sa fondatrice, il remettra en cause toutes vos certitudes sur la pratique du barbecue.

En effet, en Europe, le grill se fait sur une braise brûlante. Or, ailleurs dans le monde, le barbecue nécessite en réalité une cuisson lente à température relativement basse (100 à 150° maximum). Chinchon Hewstone et son mari ont souhaité développer un magasin autour de cette conception originelle du barbecue et qui n’existe pas encore dans notre région.

Pour trouver des fournisseurs en adéquation avec sa philosophie du barbecue, le couple a fortement élargi ses recherches, en trouvant leur bonheur à Prague, en Allemagne et en Italie. C’est donc un magasin unique et singulier combinant les produits de bouche et l’équipement de la maison qui ouvrira ses portes, dès mars prochain.

Mons, c’est le Pérou

Deuxième magasin à connotation latino dans les tuyaux, Mayta verra le jour à la rue des Capucins. Portée par Ramos Ttito, Montoise d’origine péruvienne, cette épicerie proposera des produits importés d’Amérique du Sud: spécialités alimentaires sud-américaines, plats traditionnels, des boissons, du vin, des alcools typiques et quelques créations liées à l’artisanat péruvien.

Ce futur commerce s’installera dans un bâtiment qui est resté inoccupé pendant plusieurs années. Il s’agira en fait de la déclinaison physique d’un e-commerce lancé il y a déjà quatre ans et qui continuera d’exister sur la toile.

Vins et végétaux

Lors de sa dernière salve de l’année 2020, le Fonds d’impulsion a également apporté son soutien à deux autres créations de commerces.

Le premier, «Levure et Tannins» qui sera situé Rue de la Coupe, est porté par le propriétaire de l’ancien «Dit Vin». Ce dernier avait à cœur d’ouvrir son propre projet développé autour de l’alimentation végétalienne.

Végétalien depuis plus de 15 ans, il estimait que la région manquait d’offre générale en matière de restauration végétalienne. Raison pour laquelle il a décidé d’élargir la gamme de ses produits (basée sur le vin) avec des produits de consommation compatibles avec son régime.

Ce tout nouveau concept qui s’implante à Mons n’existe pas encore en Wallonie, le seul commerce similaire de Belgique étant installé à Gand et Bruxelles. En outre, le porteur de projet entend développer des partenariats avec notamment une boulangerie, des microbrasseries, des associations…

Le magasin proposera également un espace de dégustation œnologique et zythologique et portera une attention particulière pour les circuits courts et le maillage avec les acteurs locaux.

Du Scandinave aussi pour les hommes

Enfin, dernier projet soutenu par le Fonds d’impulsion: la version masculine de Maeri. Il y a trois ans, Marine Toubeau ouvrait un magasin de prêt-à-porter féminin focalisé sur la mode scandinave et déjà soutenu par le Fonds d’impulsion, à la rue du Miroir.

Cette première aventure se déroule très bien, à tel point que la mise en vente du bâtiment adjacent lui donne l’opportunité de développer un magasin de prêt-à-porter pour hommes sur 80m², dans la même lignée que son magasin existant.

Son idée est de créer une synergie en attirant des hommes et des couples en magasin, là où sa clientèle est exclusivement féminine actuellement. L’ouverture est prévue fin août ou début septembre 2021.