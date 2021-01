Mbaye Leye intronisé T1 du Standard: «Ma carrière dans le foot commence vraiment maintenant»

Nommé nouveau T1 du Standard mercredi passé, Mbaye Leye vit le premier jour de sa deuxième carrière, celle d’entraîneur principal. Juste après une première séance du matin dispensée sous les flocons du Sart-Tilman… et avant celle de l’après-midi, l’ancien attaquant de 38 ans a été présenté officiellement aux médias, dans la salle de presse de Sclessin. «Pour moi, ma carrière dans le milieu du football commence vraiment maintenant. J’ai toujours voulu être entraîneur».

Mbaye, comment vivez-vous ce moment, comme première en tant que T1?

Je suis honoré et heureux d’être ici… comme je l’étais en tant que joueur et adjoint. Le président, Alex (Grosjean), Benjamin (Nicaise) et Michel (Preud’homme) ont mis leur confiance en moi. Le but, c’est de tout faire pour aller au bout et sortir le club de cette situation. Au Standard il y a des ambitions et on doit faire le nécessaire pour y arriver. On sait qu’aujourd’hui, on n’a pas beaucoup de temps, que le mois de janvier sera très chargé. Le travail de ce matin et de toute cette semaine est de remettre l’équipe dans mes dispositions, dans ma façon de jouer, dans l’idée que j’ai en fonction des joueurs à ma disposition.

À quelle approche de jeu doit-on s’attendre?

Pour moi, le foot moderne est un mélange de beaucoup de choses. Il n’y a pas un idéal. Il faut de l’animation, une certaine agressivité pour aller chercher le ballon le plus haut, à la façon de Liverpool et de l’Atletico et, derrière, une qualité dans les passes, un peu comme à City, si je suis optimiste. C’est aussi une question de mentalité, c’est ce que je vais demander à mes joueurs. Ils ont la chance de faire un métier extraordinaire, mais quand tu le fais, il faut le faire à plus de 100%.

Que pensez-vous de la décision de mettre Obbi Oulare et Felipe Avenatti à l’écart?

Le club est dans une situation où ce ne sont pas les personnes qui comptent. Toutes les décisions prises, le sont dans l’intérêt du club. Il y aura des dommages collatéraux, mais c’est ça aussi la vie de joueur. Vous recrutez un joueur et vous attendez qu’il soit à un certain niveau. Il faut l’accepter. Je sais que jamais une direction ne va prendre une décision qui doit nuire à un club.

Ces absences seront-elles compensées alors que le Standard avait déjà des problèmes pour marquer?

La direction sait ce qui manque et fait le nécessaire par rapport à ce besoin. Vous savez que quand deux joueurs offensifs ne sont plus dans le noyau, forcément, il y a l’envie de les remplacer par un autre qui peut faire la différence.