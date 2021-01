Anderlecht: le milieu ghanéen Majeed Ashimeru en approche

Anderlecht devrait bientôt trouver un accord pour accueillir en prêt le milieu ghanéen Majeed Ashimeru (23 ans), qui évolue actuellement au Red Bull Salzbourg, en Autriche.

Selon le site Ghanasoccernet.com, Ashimeru serait prêté pour 6 mois avec option d’achat. Une information qui se confirme en coulisse chez les Mauves.

Son poste de prédilection est milieu central, mais il peut aussi évoluer sur le flanc droit. Son arrivée pourrait installer un peu plus de concurrence au milieu, qui est composé actuellement de Cullen et Sambi Lokonga. Et elle confirme encore plus le départ imminent de Zulj, excédentaire.

Cette saison, Ashimeru a pris part à 9 rencontres de Bundesliga autrichienne avec le Red Bull Salzbourg.

Auparavant, il a été prêté successivement à Lustenau, Wolfsberger, tous deux en Autriche, et St Gallen, en Suisse. Au total, il a inscrit 12 buts et délivré 20 passes décisives en 110 matches au cours de sa carrière.

Il compte également une sélection en équipe nationale.