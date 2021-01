Le premier lundi de l’année démarre mal pour beaucoup d’automobilistes

Vers 7h00 lundi matin, le VAB avait déjà reçu 63% d’appels en plus qu’un lundi matin habituel. Toute la matinée a été très intense.

Les organismes de dépannage Touring et VAB constatent lundi, en ce jour de rentrée des vacances de Noël, une augmentation de 60% des appels d’assistance, surtout en raison de problèmes de démarrage. La vague de froid a été plus fatale que celle de fin novembre. L’Institut royal météorologique (IRM) prévoyant des gelées nocturnes encore ces prochains jours, les deux organisations s’attendent à ce que la semaine reste chargée.

Vers 7h00 lundi matin, le VAB avait déjà reçu 63% d’appels en plus qu’un lundi matin habituel. Toute la matinée a été très intense.

Pour Touring, le pic s’est situé vers 8h45. «Avant les vacances, nous avions une moyenne de 1.900 appels par jour, aujourd’hui nous en avons environ 3.000, soit une augmentation de 60%», indique le porte-parole Danny Smagghe.

Pour les deux organismes de dépannage, la plupart des appels concernaient des problèmes au démarrage. Les jours plus froids, combinés au fait que les voitures sont restées longtemps à l’arrêt pendant les congés et ont roulé moins de kilomètres à cause de la crise sanitaire, ont abouti à de nombreux soucis techniques.

Des gelées nocturnes sont en outre encore prévues dans les prochains jours et Touring et le VAB s’attendent dès lors à une semaine chargée. Ils conseillent de désactiver, au démarrage, les appareils consommant beaucoup d’énergie comme la radio ou le GPS, ainsi que de démarrer progressivement. Il vaut mieux aussi rouler quelques minutes sans mettre le chauffage à fond.

Touring souligne par ailleurs que jeter de l’eau chaude sur les pare-brise gelés n’a pas de sens, tout comme faire tourner le moteur pendant un certain temps. «Non seulement c’est mauvais pour le moteur mais, en plus, vous chauffez à peine et vous polluez inutilement l’air et vos poumons», prévient l’organisme.